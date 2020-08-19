Экс-начальника тюменской колонии приговорили к восьми годам колонии за получение взяток

ТАСС, 19 августа. Бывший начальник тюменской исправительной колонии Игорь Чурсин приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за получение взяток от заключенных. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в среду.

"Собранные следственными органами СК РФ по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника ФГУ ИК-1 Игоря Чурсина. <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Чурсин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение боеприпасов").

По версии следствия, Чурсин с марта 2016 года по май 2019-го получил от двоих осужденных за особо тяжкие преступления взятки в размере около 2,4 млн рублей за создание "комфортных" условий содержания, предоставив отдельные жилые помещения, расположенные в цехе на территории учреждения, скрытые от посторонних. Осужденные проживали в "квартирах", общались по телефону, смотрели телевизор, пользовались интернетом и холодильником.

Кроме того, с января по апрель 2016 года осужденный, отбывающий в колонии наказание за вымогательство, передал Чурсину 150 тыс. рублей за то, что тот поддержит ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Также начальник колонии с июня 2014 по май 2019-го без оформления заказ-нарядов и других документов, обязал двух осужденных изготавливать для него мебель и кованые изделия. Всю изготовленную за этот период продукцию на общую сумму около 140 тыс. рублей Чурсин вывез в дом своей матери.

"В начале 2019 года Чурсин потребовал с осужденного за мошенничество взятку в размере 10 млн рублей за непривлечение последнего к дисциплинарной ответственности, зачисление на работу и подписание положительных характеристик. <...> Кроме того, осужденным в интересах Чурсина на территорию колонии был доставлен лесоматериал на сумму около 330 тыс. рублей", - добавили в ведомстве, уточнив, что Чурсин незаконно хранил у себя дома более двух тыс. боевых патронов.