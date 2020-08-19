Детские кружки в Тюменской области начнут работу с середины сентября

ТАСС, 19 августа. Кружки и студии для детей в Тюменской области возобновят работу с середины сентября, через две недели после открытия школ, сообщил в среду директор Департамента образования и науки региона Алексей Райдер в ходе брифинга по работе детских учреждений.

Работа школ в Тюменской области возобновится 1 сентября в традиционном формате. Детские сады в регионе откроются 20 августа.

"Мы планируем открыть [кружки и секции] две недели спустя [после открытия школ]. Нам сначала важнее войти в ритм полноценной жизни в стенах школьных зданий, здесь намного плотнее режимные вопросы, другая поточность самих ребят. <...> Нам, как минимум, требуется время, чтобы эти новые режимы жизни "откатать", - сказал он, уточнив, что за эти две недели вся система дополнительного образования подготовится к началу работы в соответствии со всеми действующими ограничениями.

На этой недели в Тюменской области возобновили работу музеи, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны и аттракционы, отменен обязательный режим самоизоляции для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В регионе продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в области зарегистрировано 7 128 случаев заражения коронавирусом, выздоровели - 6 737, умерли - 28.