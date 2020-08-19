Свердловским детским садам разрешили работать с наполняемостью групп не более 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отменил разрешение на полную загрузку детских садов. Наполняемость групп составит 50% после снятия коронавирусных ограничений, сообщили в оперативном штабе региона.

Ранее оперативный штаб региона сообщил о разрешении с 18 августа работы детско-юношеских спортивных школ и детских садов.

"Последней редакцией указа об особом режиме в целом были сняты ограничения на работу дошкольных образовательных учреждений - изменения внесены в пункт 3 документа, которым ранее они вводились. За последние месяцы многие садики по всему нашему региону возобновили прием детей. Но теперь, чтобы дать всем нашим дошкольным образовательным учреждениям - и муниципальным, и частным - время адаптироваться к работе в новых условиях, мы решили еще на какой-то период сохранять их загрузку в пределах 50 процентов с тем, чтобы в краткосрочной перспективе с уверенностью перейти к полноценной работе с обязательным выполнением всех предписаний Роспотребнадзора", - цитирует оперштаб Биктуганова.

В оперштабе уточнили, что с такой же загрузкой могут возобновить деятельность не имеющие образовательной лицензии организации, осуществляющие дневной уход за детьми. "В дальнейшем, с учетом опыта их работы, будет принято решение о полном восстановлении деятельности таких детских учреждений", - отметили в штабе.

В Свердловской области зафиксировано 23 842 случая коронавируса, 19 249 человек выздоровели, 382 умерли.