На учениях в Челябинской области специалисты РЭБ провели колонны танков через минное поле

ТАСС, 19 августа. Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) танковой дивизии Центрального военного округа провели колонны техники через условно заминированную радиоуправляемыми взрывными устройствами местность на учениях в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"По замыслу учений передовые инженерно-разведывательные дозоры танковых полков, оснащенные искателями неконтактных взрывных устройств "Коршун", обнаружили признаки взрывных устройств, управляемых по радиосвязи. Для обеспечения безопасного преодоления заминированного участка танковыми полками специалисты РЭБ организовали помеховые коридоры, блокировав каналы управления взрывателей комплексами "Лесочек" по всему заминированному периметру", - сообщили в пресс-службе.

После преодоления участка танкисты перестроились в боевой порядок и с ходу уничтожили мишени, имитирующие противника, комбинированными и отсекающими ударами во фланг. К практическому эпизоду привлекалась 1 тыс. военнослужащих из состава танковых полков и подразделений боевого обеспечения, а также более 300 единиц военной техники.

Учения танковой дивизии стартовали 18 августа. В маневрах задействовано 8 тыс. военнослужащих и свыше 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники.