Расходы Югры, связанные с пандемией, составили 3,2 млрд рублей

"За шесть месяцев текущего года расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19, составили 3,2 млрд рублей. В том числе 1,2 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, данные средства пошли на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, оказывающим услуги гражданам с коронавирусной инфекцией, на оснащение и переоснащение коечного фонда, приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, лабораторного оборудования, лекарственных препаратов. Также за счет данных средств были финансово поддержаны предприниматели, некоммерческие организации и социальные предприятия.

"В Югре сумма налоговых льгот для шести тысяч субъектов малого бизнеса оценивается в размере 433 млн рублей. Дополнительные меры поддержки, направленные на снижение издержек от последствий распространения коронавирусной инфекции, были установлены [для малого и среднего предпринимательства] по налогу на имущество организаций, упрощенной и патентной системам налогообложения", - добавила она.

Как ранее сообщала ТАСС Дюдина, доходы бюджета Югры за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 22,2 млрд рублей - до 147,3 млрд рублей, а расходы увеличились на 16,6 млрд рублей - до 111,8 млрд рублей. Профицит вырос на 5,6 млрд рублей - до 35,5 млрд рублей. При этом, по словам Дюдиной, по итогам 2020 года доходы бюджета Югры ожидаются в размере 223 млрд рублей, расходы - 272,8 млрд рублей, а дефицит - 49,8 млрд рублей.

По данным на сайте думы Югры, расходы бюджета автономного округа в 2020 году будут направлены, в частности, на решение жилищным вопросов: снос аварийного жилья, уменьшение количества ветхого жилья, увеличение количества доходных домов. По 570 млн рублей ежегодно в 2020-2022 годах будет направлено на субсидирование перелетов внутри ХМАО, более 4,5 млрд рублей пойдут на реализацию послания президента страны: единовременные выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет, обеспечение бесплатного питания школьников с первого по четвертые классы и другие социальные выплаты.