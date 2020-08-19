Екатеринбургский государственный цирк закроют на капитальный ремонт в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский государственный цирк (филиал Росгосцирка) закроют на капитальный ремонт в 2022 году, работы продлятся до двух лет. Об этом сообщила в среду в Уральском региональном центре ТАСС директор цирка Тамара Бортникова.

Ранее ТАСС сообщал, что на капитальный ремонт Екатеринбургского государственного цирка, по предварительным данным, понадобится около 700 млн рублей. Здание, построенное в 1980 году, ни разу капитально не ремонтировали.

"Во втором квартале 2022 года екатеринбургский цирк уходит на капитальный ремонт. <…> Проектная документация будет готовиться с января 2020 года. <…> Поскольку имею опыт работы в двух цирках, где был проведен такой ремонт, <…> мой прогноз - минимум два года", - сказала она.

Бортникова отметила, что в ремонтных работах могут быть небольшие задержки, но руководство цирка постарается, "чтобы все было сделано вовремя".

Екатеринбургский государственный цирк был открыт 1 февраля 1980 года, в этом году ему исполнилось 40 лет. По данным на сайте цирка, по своей конструкции его здание считается одним из лучших в Европе, оно приспособлено для самых сложных постановок, а интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2 558 мест, два манежа - основной и репетиционный. Цирк носит имя народного артиста СССР, талантливого дрессировщика Валентина Филатова.