Вертолетчики ЦВО на учениях в сложных метеоусловиях уничтожили танки условного противника

ТАСС, 19 августа. Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и военно-транспортных Ми-8МТВ5-1 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в ходе авианалета в сложных погодных условиях уничтожили танки условного противника на учениях в Курганской области, сообщила в среду пресс-служба округа.

"С аэродрома в Свердловской области взлетели 10 вертолетов. Первая пара экипажей Ми-8МТВ5-1 в результате авиаразведки определила координаты района местонахождения "противника". Основные ударные силы авиации выполнили заход на цели в условиях ограниченной видимости и поразили мишени, имитирующие танки и легкобронированную технику условного противника", - говорится в сообщении.

После поражения условного противника экипажи вертолетов отработали пилотирование по приборам в облаках.

В летно-тактических учениях экипажей армейской авиации было задействовано десять ударных вертолетов Ми-24П и военно-транспортных Ми-8МТВ5-1, 20 единиц наземной техники и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.