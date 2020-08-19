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Пандемия COVID-19

Титов заявил, что резких закрытий ТЦ в случае второй волны коронавируса не ожидается

По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, арендаторы считают, что еще одной волны ограничительных мер бизнес не выдержит

ЧЕЛЯБИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Массовых закрытий торговых центров в случае второй волны пандемии коронавирусной инфекции не ожидается, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы научены, и государство, и люди первой волной. Таких вот спонтанных, иногда слишком резких решений по закрытиям, я думаю, что мы не допустим. Мы очень тесно работаем с академическим сообществом, они сразу говорили, что мы проходили много эпидемий и даже пандемий, и все это было хорошо регламентировано, и были меры, которые не требовали закрытия", - сказал Титов на пресс-конференции в Челябинске.

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По словам бизнес-омбудсмена, предприниматели считают, что бизнес не выдержит второй волны ограничительных мер. Он добавил, что в аппарат бизнес-омбудсмена поступила масса обращений от арендаторов площадей в ТЦ, которые сообщили о тяжелой ситуации в связи с введенными ограничениями.

"У нас огромное количество обращений от малых компаний, которые являются арендаторами в различных торговых центрах, и некоторые, особенно крупные, вообще не шли навстречу. То есть платежи [за аренду] зависали, но они не сняли эти платежи <…> Многие [арендаторы] съезжали, [арендодатели] даже не отдавали тот товар, блокировали вывоз товара", - рассказал Титов.

При этом он отметил, что в торговых центрах Челябинска увидел положительные примеры. "Здесь [в Челябинске] все без проблем, даже сами арендаторы говорили, что два месяца [работали] без арендной платы. Потом понемножку [выплачивали] от оборота. Сколько ты продал, часть отдашь арендатору, если не продал, значит, не отдашь", - пояснил он.

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РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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