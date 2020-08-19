Титов заявил, что резких закрытий ТЦ в случае второй волны коронавируса не ожидается

"Мы научены, и государство, и люди первой волной. Таких вот спонтанных, иногда слишком резких решений по закрытиям, я думаю, что мы не допустим. Мы очень тесно работаем с академическим сообществом, они сразу говорили, что мы проходили много эпидемий и даже пандемий, и все это было хорошо регламентировано, и были меры, которые не требовали закрытия", - сказал Титов на пресс-конференции в Челябинске.

По словам бизнес-омбудсмена, предприниматели считают, что бизнес не выдержит второй волны ограничительных мер. Он добавил, что в аппарат бизнес-омбудсмена поступила масса обращений от арендаторов площадей в ТЦ, которые сообщили о тяжелой ситуации в связи с введенными ограничениями.

"У нас огромное количество обращений от малых компаний, которые являются арендаторами в различных торговых центрах, и некоторые, особенно крупные, вообще не шли навстречу. То есть платежи [за аренду] зависали, но они не сняли эти платежи <…> Многие [арендаторы] съезжали, [арендодатели] даже не отдавали тот товар, блокировали вывоз товара", - рассказал Титов.

При этом он отметил, что в торговых центрах Челябинска увидел положительные примеры. "Здесь [в Челябинске] все без проблем, даже сами арендаторы говорили, что два месяца [работали] без арендной платы. Потом понемножку [выплачивали] от оборота. Сколько ты продал, часть отдашь арендатору, если не продал, значит, не отдашь", - пояснил он.