В Свердловской области жара привела к увеличению урожая плодово-ягодных культур

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Урожайность плодово-ягодных культур в Свердловской области в 2020 году выше средней в регионе, этому поспособствовала жаркая погода, установившаяся в регионе в июне и июле. Также благодаря жаре сбор урожая яблок прошел на две недели раньше обычного, сообщил в среду проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.

"Мы в этом году побили все рекорды по температуре, июль стал самым жарким в истории Свердловской области, температура воздуха была выше 39 градусов. Конечно, это сказалось на всех плодах и ягодах, в них больше сахара, они более сладкие. <...> Можно сказать, что в этом году у нас хороший, обильный урожай, за исключением тех участков, где не было полива. В среднем урожай плодово-ягодных культур выше среднего", - сказал он на пресс-конференции в Уральском информцентре ТАСС.

По словам Карпухина, из-за жары все культуры созревают раньше обычного. "На две недели раньше созрели летние сорта яблок. Это мы все видим по нашему саду при университете, по отзывам садоводов, ездим по садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам", - отметил ученый, уточнив, что почти все ягодные культуры уже собраны.

Карпухин добавил, что холодная погода, которая установилась в регионе на последней неделе, не повредила урожаю, хотя дожди "крайне нежелательны, особенно для уборки зерновых культур".

В Свердловской области этим летом зафиксированы большие перепады температур и периодическое обилие осадков. В июле более десяти дней сохранялась аномально жаркая погода с температурами выше 38 градусов. В августе в регионе наблюдаются сильные дожди и грозы, МЧС делает штормовые предупреждения.