На Урале производство с инвестициями €3,5 млн позволит создать более 100 рабочих мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Модернизация заводов Группы компаний "УЗГЦ" в Полевском (Свердловская область) позволит создать более 100 рабочих мест, а также пополнить бюджеты муниципального образования и региона, сообщил ТАСС представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов в ходе визита на Уральский завод многогранных опор, входящий в группу.

"Важно, когда в условиях пандемии и, соответственно, экономического спада существуют предприятия, которые развивают производство. Так, на Уральском заводе многогранных конструкций, входящем в группу "ГК "УЗГЦ", введен в эксплуатацию новый цех по производству шумозащитных экранов для авто- и железных дорог, а на Уральском заводе горячего цинкования в сентябре планируется запуск после модернизации цеха горячего цинкования металлоконструкций, который возобновит свою работу после годового перерыва. В результате в Полевском будет создано около 115 новых рабочих мест", - сказал он и добавил, что речь идет о значительном объеме налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Председатель совета директоров группы компаний "УЗГЦ" Александр Меньшенин пояснил, что совокупные вложения в модернизацию предприятий составили более €3,5 млн. По его словам, только по итогам 2019 года объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составил 69,5 млн рублей.

Особенностью введенного в эксплуатацию цеха по производству шумозащитных экранов является их высокое качество. По словам Меньшенина, подобные технологии в России используют только несколько компаний - оборудование, привезенное из Польши, позволяет производить экраны из различных материалов, алюминия или оцинкованной стали с полимерным покрытием с увеличенным сроком службы. На предприятии в связи с пандемией были проблемы с поставками зарубежного оборудования - представительство МИД РФ в Екатеринбурге по просьбе руководства предприятия оказало содействие во взаимодействии с таможенными органами и иностранными партнерами.

Меньшенин уточнил, что объем производства составит 180 тыс. кв. м в месяц, уже идут переговоры о поставках с РЖД и дорожными компаниями. Он добавил, что модернизацию, проведенную на заводах, поддержали региональные министерство промышленности и науки и министерство инвестиций и развития, а также Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Группа "УЗГЦ" занимается горячим цинкованием металлоконструкций, а также производством стальных опор освещения и конструкций из прессованного решетчатого настила. Поставки завода осуществляются на военные и гражданские аэродромы, предприятия нефтегазовой отрасли, в том числе в арктические зоны, на стадионы, оборудование завода используется также при строительстве автодорог и объектов транспортной инфраструктуры.