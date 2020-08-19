Челябинские власти разрешили работу кинотеатров с 1 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, по которому с 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов, а также вводится ряд других послаблений режима повышенной готовности, введенного в регионе с началом пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы региона в среду.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений на проведение массовых мероприятий. <…> С 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов. У предприятий этого сегмента сферы услуг есть возможность подготовить помещения к выполнению обязательных требований до указанной даты", - говорится в сообщении.

Согласно подписанному документу, с 19 августа также разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости. Разрешается работа образовательных организаций, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений.

Кроме того, в Челябинской области теперь снято ограничение на количество присутствующих на бракосочетании. Органы ЗАГС самостоятельно определяют количество присутствующих.

По данным областного Минздрава, на утро 19 августа в регионе подтвержден 13 521 случай заражения коронавирусом (плюс 73 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Лечение продолжают 3 225 человек. Всего 9 935 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.