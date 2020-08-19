Курганская область получит дополнительно более 183 млн рублей на жилье для детей-сирот

ТАСС, 19 августа. Курганская область получит из федерального бюджета дополнительно более 183 млн рублей на жилье для детей-сирот, это позволит приобрести порядка 160 квартир. Средства поступят в областной бюджет осенью, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"В Курганской области дополнительно планируется приобрести порядка 160 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели направят дополнительные средства субсидии из федерального бюджета в размере 183,2 млн рублей. Деньги должны поступить в региональный бюджет уже осенью 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее до конца года власти планировали обеспечить жильем 330 таких детей. В этом году жилье получили уже 24 человека, еще на 74 жилые помещения сейчас оформляются необходимые документы.

"Кроме того, по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Щучье несколько домов бывших сотрудников объекта по уничтожению химоружия предаются детям-сиротам. А это 219 помещений, которые отремонтируют за счет средств областного бюджета. На эти цели будет выделено 22 млн рублей. Первый аукцион на ремонт 142 помещений объявят уже в ближайшие дни", - добавили в пресс-службе.