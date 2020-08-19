Полицейские в Екатеринбурге спасли женщину, которую взял в заложники супруг

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции спасли в Екатеринбурге женщину, которую взял в заложники супруг, угрожая убийством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Утром в дежурную часть отдела полиции № 1 Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 25 по улице Шарташской муж избивает жену. На место оперативно выдвинулась группа немедленного реагирования. Когда перед сотрудниками патрульно-постовой службы открылась дверь указанной в заявке квартиры, полицейские увидели на пороге перепуганную женщину. За ее спиной стоял человек, приставивший к шее хозяйки кухонный нож. Во второй руке мужчина держал зажигалку, в прихожей ощущался сильный запах горючей жидкости", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что старший наряда лейтенант полиции Руслан Шабалдин принял решение вступить со злоумышленником в переговоры, чтобы выиграть время и попытаться отговорить от применения насилия.

"В течение получаса правоохранители продолжали разговаривать со злоумышленником. В конце концов сотрудник убедил мужчину отпустить женщину. Взамен полицейский предложил в качестве заложника самого себя, гражданин немного отвел нож от шеи жертвы. Руслану Шабалдину хватило доли секунды, чтобы перехватить руку с орудием преступления. Тут же подключился его напарник - старший сержант полиции Владислав Претц, вместе они обезоружили и зафиксировали сопротивляющегося мужчину, применив к нему наручники", - добавили в МВД.

В ведомстве также отметили, что у задержанного был изъят еще один нож и предмет, похожий на пистолет. В настоящее время он передан сотрудникам Следственного комитета.