Книгу-квест для детей о Кургане презентовали ко Дню города

ТАСС, 19 августа. Историческую книгу-квест "Путешествие по старому Кургану" презентовали ко Дню города. Книгу создали по инициативе Библиотечной информационной системы, сообщили в среду в пресс-службе администрации города.

Курган отметит свое 341-летие в субботу, 22 августа. Из-за пандемии коронавируса власти разрабатывали два варианта проведения мероприятия - офлайн и онлайн. В результате количество мероприятий планируют ограничить и провести их на свежем воздухе.

"Увлекательный маршрут по улицам старинного города, загадки и тайны прошлого, легенды и подлинные истории о Кургане. Все это нашло отражение в новой краеведческой книге-квесте "Путешествие по старому Кургану". Сегодня в библиотеке-музее "ЖЗЛ" состоялась ее презентация, книга издана по инициативе Библиотечной информационной системы города Кургана. Автор идеи издательского проекта, директор городской Библиотечной информационной системы Людмила Дорофеева отметила, что благодаря проекту "Детям о Кургане" ребята в доступной для них форме знакомятся с историей родного города", - говорится в сообщении.

Автором книги стала кандидат исторических наук Ольга Бабушкина, тираж издания не уточняется.

Отмечается, что книга написана в формате исторического квеста. "Она не только рассказывает о прошлом Кургана, но и предлагает читателям погрузиться в атмосферу XIX столетия, отправиться в путешествие по улицам того времени. Семь глав книги знакомят с легендой о Царевом Кургане и символикой уездного города, рассказывают о первых улицах, вокзале, базарной площади и пожарной каланче. После каждой главы - загадка, где нужно проявить смекалку и внимание", - добавили в пресс-службе.