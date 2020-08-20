В Тюменской области создадут 2 тыс. рабочих мест для проведения общественных работ

ТАСС, 20 августа. Власти Тюменской области организуют 2 тыс. рабочих мест для граждан, стоящих на учете в службе занятости и готовых участвовать в общественных работах. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора регионального департамента труда и занятости населения Ольга Филипенко.

"До конца 2020 года в рамках возмещения нормативных затрат работодателям при проведении общественных работ планируется создать 2 тысячи рабочих мест для безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения", - сообщила глава департамента. По ее словам, к середине августа уже заключено 120 договоров с работодателями о создании 639 рабочих мест.

Такая поддержка, уточнила Филипенко, реализуется по постановлению регионального правительства, в соответствии с которым работодателям компенсируют затраты на заработную плату в размере регионального МРОТ при создании рабочих мест для общественных работ.

В департаменте добавили, что для безработных граждан предусмотрена выплата материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах в размере 1 500 рублей с увеличением на районный коэффициент, а для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей - 4 500 рублей.