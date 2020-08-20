Челябинские аграрии из-за засухи недополучат не менее 8 млрд рублей доходов

ЧЕЛЯБИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Аномально жаркая погода и засуха на полях, наблюдавшиеся в Челябинской области этим летом, привели к тому, что аграрии региона понесли чуть менее 2 млрд рублей прямых потерь и недополучат не менее 8 млрд рублей доходов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Минсельхозе региона.

"От засухи в Челябинской области понесли убытки 440 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. С 330 тыс. гектаров посевов уже ничего не собрать - это та цифра, которую предоставили хозяйства с подтверждениями - с них аграрии уже никаких доходов не получат. Таким образом, не менее 8 млрд рублей составят недополученные доходы, а чуть менее 2 млрд рублей - это прямые потери, затраты на погибшие посевы", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в регионе уборка пока только началась. Уборочная площадь, за вычетом погибших от засухи посевов, составляет 1 млн 462 тыс. га. Уже обмолочено 107 тыс. га ранних посевов, озимых посевов, урожайность в среднем составляет 9,4 ц/га, что на 2,4 ц/га меньше, чем в прошлом году.

По прогнозам на текущий момент, к концу уборки возможный сбор зерна составит 1 млн 94 тыс. тонн, что на 40% меньше индикативного показателя, который составляет 1 млн 824 тыс. тонн.