С начала пандемии 6 тыс. тюменцев подали обращения о предоставлении кредитных каникул

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). В соответствии с принятыми нормами заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

"С 20 марта по 12 августа 2020 года жители Тюменской области (без учета автономных округов) направили в банки 33 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов и кредитные каникулы, 97% из них рассмотрены. Почти по 20 тыс. обращениям (60% от рассмотренных) принято положительное решение. Из них в рамках вступившего в силу в апреле этого года федерального закона № 106-ФЗ о кредитных каникулах поступило 6 тыс. обращений, одобрена каждая вторая заявка. Банки предоставили отсрочку по кредитам на 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита, установленного правительством РФ.

По собственным программам банков в Тюменской области было направлено 27 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов, при этом 65% от рассмотренных заявлений одобрены на сумму более 8,2 млрд рублей.

"Количество обращений граждан за каникулами и реструктуризацией кредитов стало снижаться: если за апрель-май в банки поступило свыше 26 тыс. заявлений от жителей региона, то в июне - 3,4 тыс., в июле - менее 2,5 тыс. Объем задолженности по реструктурированным кредитам достиг 9,5 млрд рублей, что составляет почти 4% кредитного портфеля физических лиц", - цитируют в пресс-службе управляющего отделением Банка России по Тюменской области Сергея Попова.