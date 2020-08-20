Реализация проекта развития Верхней Туры на Урале позволит создать более 600 рабочих мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Комплексную программу развития городского округа Верхняя Тура на 2020-2026 годы утвердили в правительстве Свердловской области, ее реализация позволит создать более 600 новых рабочих мест. Всего на развитие муниципалитета будет выделено 13 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"Реализация программы позволит создать свыше 600 рабочих мест, обеспечить ввод дополнительных мест в детских садах, благоустроить общественные и дворовые территории. Программа закладывает основу для инвестиционного и промышленного роста, повышения доступности и качества медицинской помощи, коммунальных услуг. В планах также строительство нового центра культуры и искусства, реализация ряда перспективных и значимых для жителей проектов", - цитируют в департаменте первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, объем финансирования всех мероприятий составляет около 13 млрд рублей. Комплексная программа подготовлена по девяти направлениям социально-экономического развития Верхней Туры: образование, культура, здравоохранение, спорт, транспортная инфраструктура, жилищное строительство, промышленность, городская среда и жилищно-коммунальное хозяйство.

В рамках направления "Развитие промышленности" планируется создать современный высокотехнологичный экологический комплекс по утилизации и переработке древесных отходов от деревообрабатывающего производства с выработкой тепловой и электрической энергии, а также новый лесоперерабатывающий завод.

В Свердловской области в настоящее время уже приняты и реализуются 13 комплексных программ по развитию территорий. В числе муниципалитетов, для которых были разработаны планы, охватывающие все направления жизни и деятельности, - Ирбит, Сысерть, Реж, Березовский, Верхняя Пышма, Невьянск и другие.

Верхняя Тура - город в Свердловской области, расположенный на Среднем Урале, в 175 километрах к северу от Екатеринбурга.