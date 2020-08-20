В крупнейшем городе ХМАО до 2021 года установят более 60 новых остановок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Более 60 новых остановочных пунктов установят в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа Сургуте до конца 2020 года, закрыв потребность муниципалитета в них. Часть из них будет теплыми, с бесплатным выходом в интернет и USB-разъемами, сообщает в четверг пресс-служба местной администрации.

"В Сургуте до конца 2020 года установят более 60 новых остановок. <…> Стоимость покупки и монтажа всех комплексов оценивается примерно в 13 млн рублей", - сказано в сообщении.

По словам начальника дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства администрации города Сургута Алексея Кононенко, потребность города в остановочных пунктах будет закрыта.

"В 2020 году мы рассчитываем закрыть потребность города в остановочных павильонах, чтобы ожидание общественного транспорта горожанами стало комфортным на всех остановках. Устанавливаем новые павильоны там, где они отсутствовали, а также производим замену старых на новые", - приводятся слова Кононенко в сообщении.

По данным пресс-службы, большинство остановочных пунктов будут типовыми, а два - теплыми с инфракрасными обогревателями, бесплатным выходом в интернет, антивандальными USB-розетками и электронным табло.