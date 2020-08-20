На Ямале выздоровели около 95% заразившихся коронавирусом жителей

Согласно статистике, опубликованной штабом 20 августа, всего на Ямале зафиксировано 12 829 случаев заражения коронавирусом. При этом 12 131 человек выздоровел, что составляет порядка 94,5% от общего числа заразившихся.

По данным штаба, 9 522 случая заражения коронавирусом было зафиксировано в населенных пунктах ЯНАО. При этом большая часть была зарегистрирована в Новом Уренгое - 3 853 за весь период. Кроме того, 3 307 случая было зафиксировано на месторождениях региона. За все время умерли 85 человек.