На Ямале выздоровели около 95% заразившихся коронавирусом жителей

ТАСС, 20 августа. Порядка 94,5% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели, следует из данных, опубликованных региональным оперштабом.
Согласно статистике, опубликованной штабом 20 августа, всего на Ямале зафиксировано 12 829 случаев заражения коронавирусом. При этом 12 131 человек выздоровел, что составляет порядка 94,5% от общего числа заразившихся.
По данным штаба, 9 522 случая заражения коронавирусом было зафиксировано в населенных пунктах ЯНАО. При этом большая часть была зарегистрирована в Новом Уренгое - 3 853 за весь период. Кроме того, 3 307 случая было зафиксировано на месторождениях региона. За все время умерли 85 человек.