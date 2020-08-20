В Екатеринбурге начались клинические испытания противовирусного препарата "Триазавирин"

"Губернатор дал поручение провести в Свердловской области клинические исследования по эффективности и безопасности "Триазавирина", и сегодня эти исследования начаты на базе городской клинической больницы № 14", - сказала она, уточнив, что в больнице будут обследовать 100 медицинских работников и 100 пациентов.

По словам Ковтун, испытания продлятся до конца ноября - начала декабря 2020 года. "Мы, если проведем клинические исследования, с помощью Минздрава РФ, при его поддержке, с его разрешения сможем внести изменения в инструкцию, и, скорее всего, этот препарат войдет в перечень коронавирусных препаратов при лечении коронавирусной инфекции", - отметила ректор.

Ранее Ковтун сообщала о том, что по итогам проведения клинических испытаний до конца 2020 года будут представлены данные об эффективности "Триазавирина" в лечении нового коронавируса.

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России. Профессор Уральского федерального университета Владимир Русинов ранее сообщал журналистам, что препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и возбудитель коронавирусной инфекции.

Ранее "Триазавирин" был поставлен в Китай в качестве гуманитарной помощи, здесь его также испытывают как средство для лечения коронавируса. Партию закупили и в Туркменистане. Минздрав Свердловской области рекомендует использовать врачам "Триазавирин" как средство профилактики.