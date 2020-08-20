Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге планируют провести в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Фестиваль Ural Music Night, который должен был пройти в Екатеринбурге 26 июня и был отложен из-за пандемии коронавируса, планируется провести 12 сентября. Об этом журналистам в четверг сообщил организатор фестиваля Евгений Горенбург.

"12 сентября [планируем провести фестиваль]", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе фестиваля, эта дата в настоящее время согласовывается, организаторы фестиваля ждут одобрения губернатора.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль - в прошлом году он собрал около 300 тыс. зрителей на более чем 100 площадках.

Фестиваль Ural Music Night 2020 выиграл президентский грант на 40 млн рублей, в целом же на его организацию потребуется более 123 млн рублей.