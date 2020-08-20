Рейсы между Екатеринбургом и Тюменью возобновят с 1 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Прямое регулярное авиасообщение между Екатеринбургом и Тюменью возобновляется с 1 октября. Полеты будет осуществлять авиакомпания Utair, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово в четверг.

Авиасообщение между Екатеринбургом и Тюменью было приостановлено в апреле 2020 года.

"В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") возобновляется прямое регулярное авиасообщение с Тюменью. С 1 октября авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы между соседними городами пять раз в неделю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что полеты из Екатеринбурга в Тюмень будут совершаться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 22:00 по местному времени, а по средам - в 17:50. Из Тюмени отправление будет осуществляться по четвергам и воскресеньям в 13:20 по местному времени, по вторникам, средам, субботам - в 9:20. Полеты будут выполняться на самолетах ATR-72-500 вместимостью до 70 пассажиров.

По итогам 2019 года маршрут стал одним из самых популярных внутренних региональных направлений в Кольцово, здесь было обслужено более 36 тыс. пассажиров, добавили в пресс-службе.