Челябинские власти рассчитывают получить первую партию вакцины от коронавируса в сентябре

ЧЕЛЯБИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области рассчитывают получить первую партию вакцины от коронавируса в количестве 12,5 тыс. доз в сентябре текущего года. Вакцинация будет добровольной и в первую очередь сделать прививку предложат медикам, сообщила ТАСС в четверг первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

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"Мы надеемся в сентябре получить первую партию вакцины от коронавируса. Планируем, что это будет 12,5 тыс. доз. В первую очередь на условиях добровольности вакцинируем медиков и педагогов", - сказала собеседница агентства.

Гехт добавила, что вакцинация будет проводиться за счет федерального бюджета.

По данным областного Минздрава, на утро 20 августа в регионе подтверждены 13 596 случаев заражения коронавирусом (плюс 75 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 3 180 человек. Всего 10 051 пациент выздоровел и выписан из больниц.