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Пандемия COVID-19

В Югре режим самоизоляции для пожилых людей и беременных женщин продлили до 6 сентября

В регионе возобновляют работу бани и организации допобразования
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© Станислав Красильников/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями продлили в Ханты-Мансийском автономном округе до 6 сентября 2020 года, сообщается в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.

"Продлить до 6 сентября 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин", - сказано в документе, опубликованном на едином официальном сайте госорганов ХМАО.

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Согласно документу, в регионе возобновляется работа бань и организаций дополнительного образования.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта по 5 апреля, а затем был продлен до 23 августа, но только для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 19 августа зарегистрировано 18 747 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 153 человека умерли, 16 815 пациентов выздоровели. Регион занимает шестое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.

С 17 августа регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Возобновлена торговля непродовольственными товарами, работа организаций дополнительного образования для занятий с детьми, фитнес-центров, тренажерных залов, кафе на открытом воздухе. Также разрешены совместные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее пяти метров, проведение спортивных мероприятий без зрителей, работа стоматологий в обычном режиме, деятельность учреждений культуры для индивидуальных занятий, репетиций, проведение экскурсий на открытом воздухе до пяти человек.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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