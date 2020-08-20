В Югре режим самоизоляции для пожилых людей и беременных женщин продлили до 6 сентября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями продлили в Ханты-Мансийском автономном округе до 6 сентября 2020 года, сообщается в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.

"Продлить до 6 сентября 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин", - сказано в документе, опубликованном на едином официальном сайте госорганов ХМАО.