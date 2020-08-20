Первокурсники уральского экономического вуза начнут учебный год в очном формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) оставит на дистанционном обучении студентов со второго по четвертый курс до 28 сентября. Очный формат учебы с 1 сентября будет организован для первокурсников и студентов Института непрерывного и дистанционного образования (ИНДО), сообщил ТАСС проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх в четверг.

"Учебный процесс в Уральском государственном экономическом университете начнется с 1 сентября. Студенты первого курса очной и очно-заочной форм обучения бакалавриата и магистратуры, а также студенты Института непрерывного и дистанционного образования начнут учиться очно с 1 сентября. Для студентов 2-4 курсов лекции начнутся с 1 сентября в дистанционной форме, а с 28 сентября они смогут посещать практические и семинарские занятия, а также выполнять лабораторные работы очно", - сказал Карх, уточнив, что за каждой группой в вузе будет закреплена отдельная аудитория.

Студенты заочной формы обучения смогут посещать университет только, если они учатся на первом и выпускном курсах, занятия у 2-3 курсов пройдут на дистанционном обучении.

Карх отметил, что при дальнейшем снятии ограничений в регионе возможен полный переход на очную форму обучения. В университете предполагают, что сессия у всех студентов уже пройдет в традиционном формате.

Во время учебы в вузе будет рекомендовано соблюдение масочного режима, средства индивидуальной защиты выдадут всем студентам. "Кроме того, в университете установлена система телеметрии температурного контроля и сейчас рассматривается вопрос об установке корзин по сбору и утилизации одноразовых масок, установке антисептиков в здании УрГЭУ", - уточнил Карх. Сотрудники старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями должны будут оставаться дома, на данный момент для этих категорий граждан самоизоляция продлена до 24 августа.

В столовых университета за один стол сможет сесть один человек, занятия по физической культуре будет проходить на свежем воздухе или в помещениях в малых группах. Карх добавил, что заселение первокурсников в общежития начнется с 25 августа, а студентов вторых-четыертых курсов - с 21 сентября. Иностранные студенты, которые не смогут вернуться в Россию к началу учебного года, будут обучаться дистанционно по индивидуальным учебным планам.

Об университете

Уральский государственный экономический университет - крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тыс. студентов. В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.