В Югре выставочный центр Русского музея на открытии покажет картины Брюллова и Венецианова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Коллекция картин купца первой гильдии Василия Кокорева (1817-1889), состоящая из 48 работ художников, в том числе Карла Брюллова и Алексея Венецианова, будет представлена на выставке на открытии культурно-выставочного центра Русского музея (Санкт-Петербург) в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Мероприятие планируется провести в начале сентября 2020 года, ранее планируемого срока, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Когалыма.

В декабре 2019 года генеральный директор Русского музея Владимир Гусев сообщал, что в Когалыме появится филиал музея, не уточняя подробностей. В январе 2020 года об этом же сказал Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост министра культуры РФ. Директор департамента культуры Югры Артур Латыпов сообщал ТАСС, что филиал появится в Когалыме до 2023 года, а в настоящее время идет работа по открытию в городе культурно-выставочного центра Русского музея для которого выделено помещение площадью около 500 кв. метров. По его словам, культурно-выставочный центр будет выставочной площадкой, на которой Русский музей будет представлять коллекции из своих фондов.

"В день открытия когалымский Культурно-выставочный центр Русского музея представит выставку [картин] из коллекции Василия Кокорева, состоящую из 48 работ. Она будет представлена работами художников, чьи имена известны широкому кругу ценителей русского искусства: Карл Брюллов, Алексей Венецианов, Василий Тропинин", - сказал собеседник агентства.

По его словам, открытие планируется в начале сентября 2020 года. "Открытие состоится в первых числах сентября, <...> чуть раньше, чем планировалось. Оно будет приурочено сразу к двум праздникам - 35-летию Когалыма и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Экспозицию смогут увидеть приглашенные гости, их состав сейчас определяется. Жители и гости Когалыма смогут посетить культурно-выставочный центр Русского музея в Когалыме и данную экспозицию, когда регион перейдет на третий этап снятия ограничений и Роспотребнадзор разрешит работу учреждения", - уточнил представитель пресс-службы администрации Когалыма.

Ранее в Когалыме открылся филиал Малого театра. Строительство новой сцены велось два года в рамках пятистороннего соглашения между Министерством культуры РФ, Малым театром, правительством Югры, компанией "Лукойл" и администрацией Когалыма.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта по 5 апреля, а затем был продлен до 23 августа, но только для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 20 августа зарегистрировано 18 831 случай заражения коронавирусной инфекцией, 154 человека умерли, 16 989 пациентов выздоровели. Регион занимает шестое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом. С 17 августа регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. В частности, возобновлена работа учреждений культуры для индивидуальных занятий, репетиций, проведение экскурсий на открытом воздухе до пяти человек.

О коллекции Кокорева

Как сообщается на сайте Русского музея, Кокорев (1817-1889) являлся купцом первой гильдии, коммерции советником, старообрядцем. Галерея Кокорева, открытие которой состоялось в Москве в январе 1862 года, просуществовала только до середины 1860-х годов, когда финансовые трудности заставили владельца начать переговоры о продаже коллекции. В марте 1870 года принадлежавшие ему 156 работ русской школы живописи были приобретены для коллекции государя наследника цесаревича Александра Александровича. В 1897 году, при организации Русского музея Императора Александра III, в его собрание были переданы 106 первоклассных произведений живописи, некогда украшавших галерею Кокорева. Впоследствии в экспозицию музея попали и другие работы из его коллекции, не купленные в свое время для цесаревича Александра Александровича.

В 1920-1930-е годы значительная часть этих работ была выдана на постоянное хранение в разные музеи СССР, однако ядро коллекции Кокорева осталось в Русском музее.

В коллекции Кокорева живописные работы Карла Брюллова, произведения Федора Алексеева, Петра Басина, Александра Варнека, Алексея Венецианова, Григория Мясоедова, Александра Орловского, Василия Тропинина, Никанора и Григория Чернецовых, Сильвестра Щедрина и других отечественных мастеров XIX века.

Русский музей, обладающий наиболее полной коллекцией отечественного искусства из более 400 тыс. произведений тысячелетнего периода, с Х по ХХI век, также выступает как авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев страны. Музей обладает сетью из более 200 филиалов в России и за рубежом.