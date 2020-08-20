В свердловском музыкальном бизнесе в пандемию штат сотрудников сохранился на 83%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Штат сотрудников сохранился, несмотря на ситуацию с пандемией, у 83,6% представителей бизнеса в музыкальной сфере в Свердловской области. Об этом сообщила журналистам в четверг координатор Комитета музыкальной индустрии региона Наталия Шмелькова со ссылкой на проведенные комитетом исследования.

"83,6% [представителей бизнеса в музыкальной сфере в регионе] полностью сохранили штат сотрудников", - сообщила она.

Также исследования показали, что 43,6% опрошенных представителей сферы смогли в той или иной степени перенести бизнес в онлайн, а 29,1% - найти новые способы заработка во время пандемии, среди них: поддержка аудитории, новые проекты, звукозапись, мерчандайзинг, грантовая поддержка.

По данным комитета, в регионе действуют 100 представителей музыкального бизнеса. Проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений из-за пандемии коронавируса были запрещены в Свердловской области с 28 марта.

Ранее, 20 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram о том, что власти региона приняли решение разрешить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. По данным департамента информполитики, в области разрешили и индивидуальное посещение музеев.

В Свердловской области с начала пандемии зафиксирован 23 981 случай коронавирусной инфекции, из них 19 317 человек выздоровели, 388 умерли. Состояние 74 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 - на аппаратах ИВЛ.