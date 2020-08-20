На Урале в конце недели ожидаются дожди и потепление до плюс 24 градусов

ТАСС, 20 августа. Дождливая погода с температурой воздуха до 24 градусов прогнозируется в ряде регионов Уральского федерального округа (УФО) в конце недели, сообщили в четверг в региональных гидрометцентрах и пресс-службах ГУ МЧС по региону.

"[В Свердловской области 21 августа] облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, на юге до сильных. Днем на юге в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью - до 8 градусов тепла, днем - 14-19 градусов тепла", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что в выходные температура воздуха днем поднимется до 22 градусов, небольшие дожди в регионе сохранятся.

В Челябинской области 21 августа также ожидаются небольшие дожди, местами умеренные. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили о порывах ветра до 14 м/с, дневная температура поднимется до 21 градуса выше ноля. По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", в ближайшие три дня на территории Тюменской области днем максимальная температура составит 22 градуса, ночью столбик термометра опустится до 7 градусов. Все три дня в регионе ожидаются дожди.

В Курганской области, по данным регионального гидрометцентра, 21 августа прогнозируется облачная и дождливая погода с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха останется в пределах 15-20 градусов выше ноля. В выходные, 22 и 23 августа, ожидается потепление до плюс 22 градусов, осадки в виде дождя сохранятся.

Также дожди и тепло прогнозируются в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО). По данным гидрометцентра ХМАО, в Югре 21-23 августа ожидаются в большинстве районов дождь от небольшого до умеренного, ветер северо-западный. Температура ночью плюс 9-14 градусов, днем до плюс 22 градусов. В ЯНАО, по данным ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", днем 22 августа воздух прогреется до 24 градусов тепла, ночные температуры в ближайшие три дня составят 7-14 градусов выше ноля.