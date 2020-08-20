Уголовное дело возбудили из-за опасных веществ в воздухе и воде на свалке под Курганом

ТАСС, 20 августа. Уголовное дело возбуждено по факту загрязнения опасными веществами воздуха и воды в районе Шуховского полигона твердых бытовых отходов под Курганом. Надзорные органы обнаружили там превышение пестицидов и фенола, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

"Надзорными мероприятиями в деятельности МУП "Шуховский полигон ТБО" выявлены грубые нарушения экологического законодательства. Исследование воды из контрольных скважин на полигоне показало наличие в них пестицидов, а воздух на свалке был перенасыщен фенолом. Собранные и направленные прокуратурой в следственные органы материалы, послужили основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура взяла на контроль ход расследования дела.