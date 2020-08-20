Фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера-2020" на Урале собрал около 10 тыс. гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера-2020", завершившийся в четверг в Екатеринбурге, за неделю работы посетили около 10 тыс. гостей, сообщила ТАСС директор фестиваля Юлия Сорокина.

"За неделю фестиваля нас посетило около 10 тыс. зрителей, к нам даже приехали гости из Москвы, Самары, Тюмени, Челябинска, Уфы", - сказала она.

Перед участниками фестиваля стояла задача с помощью ландшафтного дизайна преобразить участок в центре Екатеринбурга - на заброшенной, заросшей территории должны были появиться авторские сады с живыми уральскими растениями.

"Мы поставили сложную цель - реновацию среды путем проведения ландшафтного фестиваля. Это был хороший вызов для Екатеринбурга - возможность всего за 10 дней преобразовать среду, на которую не ступала нога человека уже около 30 лет, так, чтобы тысячи людей захотели увидеть это в живую. Мы преобразовали среду, не вырубив ни одного дерева, а наоборот, вписали под них сады", - рассказала Сорокина.

Работы участников оценивало международное жюри, состоящее из экспертов из Великобритании, Германии, Франции и России. Всего было подано 22 заявки от дизайнеров, из них были отобраны 10, но из-за пандемии получилось разбить только пять выставочных садов.

Гран-при фестиваля получил сад "Laboratorium", первое место и приз зрительских симпатий - "Anima. Душа земли", второе - "Измерение лагом", а третье место разделили между собой "Сады Семирамиды" и "Дыши глубже". Несмотря на завершение конкурсной части фестиваля, сады будут открыты для зрителей до 23 августа.

О фестивале

Первый Евразийский Фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера" прошел в Екатеринбурге в 2018 году. Он входит в тройку крупнейших ландшафтных мероприятий России. Организатор и титульный спонсор фестиваля - территория ландшафтных решений Green Park при поддержке Администрации Екатеринбурга.