День города в Кургане из-за пандемии пройдет на небольших площадках

ТАСС, 20 августа. Все масштабные мероприятия, которые должны были пройти в Кургане на День города 22 августа, отменены в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сообщила журналистам в четверг заместитель главы администрации муниципалитета Елена Ситникова.

"Все крупные площадки, предполагающие массовое пребывание людей, отменены. Это центральная площадь, Троицкая площадь, Центральный парк культуры и отдыха, набережная. Также отменен гастрономический фестиваль "День сырка", проведение которого было запланировано в День города", - сообщила она.

Ситникова рассказала, что власти приняли решение провести День города в формате праздничных мини-площадок, которые разместятся в каждом районе. На площадках будут дежурить волонтеры, которые будут измерять температуру участников и следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Сами площадки будут продезинфицированы.

Ранее формат мини-площадок использовался властями Кургана в День Победы. Около учреждений культуры и во дворах были организованы небольшие концерты

Жители Кургана 22 августа отметят 341-ю годовщину со дня основания города.