Мошенники выманили у жителя ХМАО более 1,8 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Неизвестные мошенническим путем вынудили жителя города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры перевести более 1,8 млн рублей, один из них представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления МВД.

"В дежурную часть ОМВД России по городу Радужному поступило заявление от 64-летнего мужчины о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые в течение нескольких дней путем обмана вынудили его перевести более 1,8 млн рублей. Сотрудниками следственного отделения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сообщает ведомство.

По данным полиции, незнакомый человек позвонил потерпевшему и представился сотрудником безопасности ПАО "Сбербанк России", после чего сообщил, что со счета мужчины списаны деньги, и предложил перевести имеющиеся сбережения на разные реквизиты. "В то время у мужчины был вклад в два млн рублей, которые он хранил от продажи недвижимости. Услышав такую информацию, житель Радужного испугался и согласился взаимодействовать с "сотрудниками" банка", - отмечает пресс-служба.

На протяжении нескольких дней потерпевший переводил частями свой вклад на разные счета, которые диктовал неизвестный. При совершении очередного перевода Сбербанк заблокировал счет мужчины, поскольку посчитал сомнительной операцией и подозрением на мошеннические действия. Однако "сотрудник безопасности" сказал, что необходимо сходить в банк, снять 500 тыс. рублей и перевести на указанные ими реквизиты. После этого с ним вновь связался неизвестный, пояснил, что в ближайшие дни он выйдет на связь. Но в указанный день никто не перезвонил. Мужчина, заподозрив, что его обманули, обратился в банк, взял выписку по счету и написал заявление в полицию.