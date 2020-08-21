Субсидия на горячее питание школьников на Урале составит 1,7 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Субсидия на бесплатное горячее питание младших школьников в Уральском федеральном округе (УФО) составит 1,7 млрд руб., сообщил в пятницу полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов на заседании Совета по социальной политике.

"Новый учебный год становится отправной точкой реализации инициативы главы государства по организации бесплатного горячего питания для младших школьников. Уже есть решение о выделении субсидий на 2020 год всем регионам Урала в размере 1,7 млрд рублей", - сказал он.

По информации полпреда, наибольший размер субсидии предусмотрен для Свердловской области, он составит 724,6 млн руб. Челябинской области выделяют 611,8 млн руб., Курганской - 181,8 млн руб., Тюменской 96,8 млн руб., Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - 77,8 млн руб. и Ямало-Ненецкому автономного округу - 28,8 млн руб.

Цуканов подчеркнул, что питание должно быть не только бесплатным, но и здоровым.

13 августа сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому все школы, готовые организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году.