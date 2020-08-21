В новом учебном году треть школьников Югры будут учиться во вторую смену

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Самая сложная ситуация с обеспеченностью местами школьников в Уральском федеральном округе создалась в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в новом учебном году во вторую смену там будут обучаться около трети учеников, сообщил в пятницу полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов на заседании Совета по социальной политике.

"В июльском указе о национальных целях президент определил задачу вхождения РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Национальный проект "Образование" призван решать эту задачу. <…> Самая сложная ситуация - в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, где во вторую смену обучалось 21,4% школьников, в новом учебном году эта цифра ожидается на уровне 32,5%, наилучшая ситуация была в Тюменской области - 13% учащихся обучались во вторую смену", - сказал он.

По информации полпреда, в 2019/2020 учебном году в школах УФО обучались почти 1,5 млн детей, 18,2% из них - во вторую смену. До 2025 года в округе потребность в новых учебных местах составляет свыше 200 тысяч, из них 112 тысяч в Свердловской области как в самом крупном и активно развивающемся регионе округа. При этом, отметил Цуканов, шесть школ в округе являются аварийными и подлежат реконструкции, еще 809 с разной степенью износа требуют капитального ремонта.

"Без дополнительной федеральной поддержки регионам самостоятельно будет крайне сложно решить эту задачу. <…> Те доходы, на которые рассчитывали регионы, могут быть недополучены. Но мы должны взять на себя обязательства и обязательно исполнить, несмотря на трудности", - отметил Цуканов.