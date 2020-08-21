На Ямале потушили все природные пожары

ТАСС, 21 августа. Все природные пожары на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ликвидированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу.

"На сегодняшний день, по оперативным данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на территории автономного округа действующих природных пожаров не зафиксировано. Всего за текущую неделю в округе возникло два природных пожара на общей площади 9,2 га. Причинами возгораний стало прохождение грозового фронта и, предположительно, неосторожное обращение населения с огнем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что отслеживание лесных пожаров проводится каждый день при помощи авиационного и наземного патрулирования, систем видеомониторинга "Лесохранитель" и спутникового мониторинга Рослесхоза, беспилотных летательных аппаратов "Орлан".

Всего с начала пожароопасного периода в автономном округе возникло 114 природных пожаров на общей площади 2362,74 га. На Ямале с 2 июля по 1 сентября действует особый противопожарный режим. Режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств на территории лесничеств округа отменен с 17 августа.