Минпросвещения потребовало ускорить трудоустройство педагогов в уральских селах

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Минпросвещения потребовало ускорить конкурсную процедуру и трудоустройство педагогов по программе "Земский учитель" в Уральском федеральном округе (УФО). К началу учебного года в уральских селах должны быть трудоустроены 207 новых педагогов, сейчас их лишь семь, сообщил в пятницу по видеосвязи на заседании Совета по социальной политике замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

"Хочу заострить ваше внимание на реализации важного для нас социального проекта "Земский учитель", в рамках которого в сельские районы субъектов Уральского федерального округа должны переехать 207 учителей для трудоустройства в школы, получить единовременные компенсационные выплаты в размере один млн рублей. <…> К сожалению, должны констатировать, что по состоянию на 15 августа только [на] семь из 207 вакансий заключены трудовые договоры, что составляет чуть более 3% от всех заявленных на 2020 год субъектами Уральского федерального округа. <…> Коллеги, обращаю внимание, что учебный год начинается уже практически через 10 дней, и педагоги должны выйти в сои образовательные организации, заключив трудовые договоры. Прошу вас взять на личный контроль работу с теми, кто уже победил и оформляет трудовые договоры, а также широко информировать о продолжении конкурсных процедур, завершить их в ближайшее время", - сказал он.

Басюк уточнил, что по 143 вакансиям еще ведется работа по заключению договоров, а по 51 квоте до сих пор идут конкурсные процедуры. "У нас сегодня нет ни одного региона Уральского федерального округа, который бы эту работу достаточно эффективно организовал", - добавил он.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Переехавшие учителя получат по 1 млн рублей. Программа "Земский учитель" в 2020 году запущена во всех регионах РФ.