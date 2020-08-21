На обеспечение безопасности в свердловских школах направили 4,5 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Обеспечение комплекса безопасности в образовательных организациях Свердловской области потребовало порядка 4,5 млрд руб. Подготовка к новому учебному году включает ремонт школ, обеспечение противопожарной и эпидемеологической безопасности, сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов на заседании Совета по социальной политике при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе.

"В Свердловской области проведена необходимая работа по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Она включила в себя мероприятия по ремонту школ, обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также решения комплекса вопросов, связанных с профилактикой заноса и распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях. <…> Всего на обеспечение комплекса безопасности образовательных организаций Свердловской области направлено порядка 4,5 млрд руб.", - сообщил он.

Орлов добавил, что в том числе около 1 млрд рублей было затрачено на проведение капремонтов и более 1 млрд руб. на закупку средств дезинфекции и медицинского контроля.

По его словам, проверку прошли все 2685 образовательных учреждений города, они готовы к началу учебного года. Орлов добавил, что за парты в регионе сядут 511 тыс. учеников, что на 10 тыс. больше, чем годом ранее.