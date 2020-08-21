В Тюменской области в 2020 году введут в эксплуатацию девять школ

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Девять новых школ введут в эксплуатацию в Тюменской области в 2020 году, пять из них - в сельской местности, сообщил губернатор региона Александр Моор на заседании Совета по социальной политике при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе.

"В текущем году в Тюменской области будут введены в эксплуатацию девять новых школ, четыре - в городах, пять - в сельской местности", - сообщил он.

Моор добавил, что за счет всех проведенных в регионе мероприятий было дополнительно создано 3 372 места для обучения. В регионе, уточнил губернатор, проводится капремонт или реконструкция 231 образовательной организации. Также разрабатывается проектная документация на строительство 28 школ, которые обеспечат местами 10 тыс. школьников региона.