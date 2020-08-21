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В Тюменской области в 2020 году введут в эксплуатацию девять школ

Пять из них находятся в сельской местности

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Девять новых школ введут в эксплуатацию в Тюменской области в 2020 году, пять из них - в сельской местности, сообщил губернатор региона Александр Моор на заседании Совета по социальной политике при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе.

"В текущем году в Тюменской области будут введены в эксплуатацию девять новых школ, четыре - в городах, пять - в сельской местности", - сообщил он.

Моор добавил, что за счет всех проведенных в регионе мероприятий было дополнительно создано 3 372 места для обучения. В регионе, уточнил губернатор, проводится капремонт или реконструкция 231 образовательной организации. Также разрабатывается проектная документация на строительство 28 школ, которые обеспечат местами 10 тыс. школьников региона.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
Пандемия COVID-19
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