ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Шесть школ в Курганской области не успеют завершить ремонт к 1 сентября. В результате порядка 700 детей смогут вернуться в свои учебные заведения лишь в ноябре, заявил в пятницу на заседании совета по социальной политике вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

"У нас шесть школ, которые не закончат ремонт к 1 сентября", - сказал он. Кузнецов уточнил, что в результате порядка 700 школьников будут перераспределены для начала обучения в другие образовательные организации. Ситуация возникла из-за того, что подрядчики затянули сроки работ, они будут завершены ориентировочно в конце октября - начале ноября, пояснил он.

Полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов назвал в числе проблемных среднеобразовательную школу в городе Щучье, Мокроусовскую среднеобразовательную школу № 2, пристрой к школе Шадринского района. "Но все дети будут учиться в этих же территориях, будут распределены по другим школам. И где-то в ноябре начнут учиться в тех организациях, где и должны проходить основное обучение", - заверил Кузнецов.

Также Цуканов отметил, что в регионе только 81% школ были "приняты" МЧС, в то время как учебный процесс скоро уже должен начаться. По данным Кузнецова, ряд школ не прошли проверки ведомства из-за того, что там существуют проблемы с пожарной сигнализацией. Но, по его словам, причина поломок уже установлена, до 1 сентября замечания МЧС будут исправлены.

Ранее, в июле, уже произошел пожар площадью 300 кв. м на веранде и кровле здания столовой загородного детского лагеря "Лесная республика" в Каргапольском районе Курганской области. Инцидент случился в первый день работы лагеря, дети смогли эвакуироваться и были отправлены по домам. Погибших и пострадавших не было. Тогда были организованы проверки должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при организации отдыха и оздоровления детей.