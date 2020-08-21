Движение по одной из улиц Екатеринбурга второй раз за неделю ограничили из-за затопления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Движение по улице Шефской в Екатеринбурге ограничено из-за затопления. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в пятницу.

Улицу Шефскую, которая связывает район Эльмаш с микрорайонами ЖБИ и Синие Камни, затопило после ливня 17 августа. По сообщениям горожан в социальных сетях, некоторые автомобили не смогли проехать по затопленной дороге и заглохли, сотрудники ГИБДД перекрыли улицу.

"В районе путепровода по улице Блюхера вводятся ограничения для движения автотранспорта в связи с подтоплением проезжей части улицы Шефской. Такие меры приняты до устранения аварии на ливневой канализации", - говорится в сообщении.