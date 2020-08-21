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Челябинские власти выделили 170 млн рублей на обеспечение школ учебниками в 2020 году

Глава региона Алексей Текслер также сообщил, что регион продолжает обновлять парк школьных автобусов

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Челябинской области направило из регионального бюджета в 2020 году 170 млн рублей на приобретение школьных учебников и учебных пособий. Это позволит полностью покрыть существующую потребность, сообщил в пятницу губернатор области Алексей Текслер на заседании Совета по социальной политике при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе.

"Выделено из бюджета региона 170 млн рублей на приобретение учебников, учебных пособий. Соответственно, поддерживаем стопроцентную обеспеченность учебниками в школах области", - сказал губернатор.

Также Текслер сообщил, что регион продолжает обновлять парк автобусов для школьных перевозок. В этом году приобретено 30 школьных автобусов для пяти городов и девяти муниципальных районов. В целом потребность в новых школьных автобусах закрыта, учитывая работу в прошлом году по этому направлению.

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Цуканов, Николай НиколаевичРоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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