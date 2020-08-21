Мобильный медкомплекс в "Екатеринбург-Экспо" передадут центру медицины катастроф

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Мобильный медицинский комплекс на базе выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", который работал для пациентов с коронавирусом, будет перемещен в центр медицины катастроф, сообщили ТАСС в оперативном штабе региона в пятницу.

Мобильный модуль в "Екатеринбург-Экспо" принимал пациентов с коронавирусом с начала июля до середины августа. Среди установленных в госпитале коек есть реанимационные, где помощь могут получить пациенты с тяжелой формой коронавируса.

"Мобильный модуль в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" действительно сворачивается. Последний пациент покинул его на прошлой неделе. Как и планировалось, он будет размещен на постоянной основе на базе Территориального центра медицины катастроф на Широкой речке в Екатеринбурге", - сказали в оперштабе.

В Свердловской области с начала пандемии зафиксировано 24105 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 19383 человека выздоровели, 396 умерли. Состояние 70 госпитализированных оценивается как тяжелое, 69 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 36 - на аппаратах ИВЛ.