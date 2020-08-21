В Челябинской области режим повышенной готовности из-за пандемии продлили до 6 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал документ, которым продлил режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе до 6 сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы региона.

"Распоряжение о продлении режима повышенной готовности подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 6 сентября 2020 года. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории", - сказал собеседник агентства.

По данным областного Минздрава, на утро 21 августа в регионе подтверждены 13 669 случаев заражения коронавирусом (плюс 73 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 3 095 человек. Всего 10 205 пациентов выздоровел и выписан из больниц.