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Пандемия COVID-19

В Челябинской области режим повышенной готовности из-за пандемии продлили до 6 сентября

За сутки в регионе зафиксировали 73 новых случая

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал документ, которым продлил режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе до 6 сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы региона.

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"Распоряжение о продлении режима повышенной готовности подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 6 сентября 2020 года. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории", - сказал собеседник агентства.

По данным областного Минздрава, на утро 21 августа в регионе подтверждены 13 669 случаев заражения коронавирусом (плюс 73 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 3 095 человек. Всего 10 205 пациентов выздоровел и выписан из больниц.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия COVID-19
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