На Урале по факту выброшенных медкарт возбудили дело об административном правонарушении

ТАСС, 21 августа. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении главного врача поликлиники № 3 города Тюмени из-за выброшенных в лесу медкарт умерших пациентов и беременных женщин, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В социальных сетях 14 августа появилась информация о выброшенных медицинских картах в лесу в окрестностях Тюмени.

"21 августа прокуратура округа вручила главному врачу городской поликлиники № 3 представление об устранении нарушений закона. Кроме того, возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области персональных данных"). Сегодня же прокуратура округа по акту передала главному врачу поликлиники медицинские документы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что среди обнаруженных в лесу под Тюменью карт было 13 медицинских карт умерших пациентов, 109 карт беременных и рожениц, результаты анализов и т. д. Согласно Федеральному закону "О персональных данных", поликлиника является оператором персональных данных граждан и обязана принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного доступа к ним.

В ходе проверки прокуратура опросила представителей поликлиники и организации, занимавшейся уничтожением медицинских документов, и выяснила, что обнаруженные в лесу документы на утилизацию этой организации не передавались. Таким образом, ответственность за нарушение законодательства о персональных данных несет поликлиника.