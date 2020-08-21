В детском приюте в Свердловской области выявили очаг коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Очаг коронавируса выявили в отделении социальной реабилитации (временный приют № 2) в поселке Восточный в Сосьвинском городском округе Свердловской области заразились 20 детей, говорится в пятницу на сайте администрации городского округа.

"Групповое заболевание коронавирусной инфекцией в отделении социальной реабилитации (временный приют № 2) поселка Восточный "Центра социальной помощи семьи и детям города Серова": 20 детей, 14 - взрослые (город Серов - 5 человек, поселок Восточный - 9 человек)", - говорится в сообщении со ссылкой на Серовскую городскую больницу.

По данным на 21 августа, в Свердловской области зарегистрировано 24 105 случаев заболевания, 19 383 пациентов выписаны, отмечено 396 летальных случаев.