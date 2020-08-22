На Урале выявили грубые нарушения в детском приюте после вспышки коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарного законодательства в отделении социальной реабилитации (временный приют №2) в поселке Восточный в Свердловской области после вспышки коронавируса. Работа приюта приостановлена, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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Ранее сообщалось, что очаг коронавируса выявили в детском приюте №2 в Сосьвинском городском округе Свердловской области, где заразились 20 детей.

"Серовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые послужили причиной распространения инфекции. В частности, установлены переуплотнение учреждения, несвоевременные изоляция и госпитализация лиц с признаками инфекционного заболевания, поздняя передача экстренных извещений; нарушение режима дезинфекции. Деятельность отделения социальной реабилитации приостановлена", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас заболевшие сотрудники и воспитанники учреждения госпитализированы. "Всем контактным работникам выданы постановления об изоляции. Здоровые дети определены в отдельный бокс инфекционного отделения медучреждения", - отметили в пресс-службе.

По данным на 21 августа, в Свердловской области зарегистрировано 24 105 случаев заболевания, 19 383 пациента выписаны, 396 человек умерли.