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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 19 тыс.

За прошедшие сутки в регионе выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 августа. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за сутки увеличилось на 77 человек. Общее количество заразившихся превысило 19 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства региона в воскресенье.

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"По данным на 23 августа, 19 076 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 77 новых случаев коронавируса в 14 муниципалитетах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

С начала пандемии выздоровели 17 477 жителей региона, умерли 157.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта по 5 апреля, а затем был продлен до 6 сентября, но только для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Регион занимает шестое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.

С 17 августа регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Возобновлена торговля непродовольственными товарами, работа организаций дополнительного образования для занятий с детьми, фитнес-центров, тренажерных залов, кафе на открытом воздухе. Также разрешены совместные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее пяти метров, проведение спортивных мероприятий без зрителей, работа стоматологий в обычном режиме, деятельность учреждений культуры для индивидуальных занятий, репетиций, проведение экскурсий на открытом воздухе до пяти человек.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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