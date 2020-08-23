На строительство моста через Обь на Ямале понадобится более 80 млрд рублей

УРЕНГОЙ /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 23 августа. / ТАСС/. Строительство моста через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) потребует более 80 млрд рублей. Работы по строительству планируется начать зимой, сообщил ТАСС в воскресенье губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Сейчас смета находится на Главгосэкспертизе, это будет дорогой мост, его стоимость выше 80 млрд рублей - это точно. Скорее всего, больше", - сказал Артюхов.

Он отметил, что работы по строительству моста планируется начать уже зимой. "Мы ставим перед собой задачу, несмотря на сложный год, начать делать реальную работу уже в эту зиму. Для этого есть все возможности. Постараемся, чтобы на Оби появился долгожданный мост, очень важный для экономики Ямала", - добавил глава Артюхов.

Строительство моста через Обь из Лабытнанги в Салехард является одним из ключевых пунктов реализации проекта Северного широтного хода (СШХ) - проектируемой в ЯНАО железнодорожной магистрали протяженностью более 700 км, которая пройдет по маршруту Обская - Салехард - Надым - Новый Уренгой - Коротчаево и свяжет Северную железную дорогу со Свердловской. Строительство моста через реку Обь планируется начать в 2020 году.

Важность строительства

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что реализация проекта Северного широтного хода - 2 (СШХ-2), предполагающего строительство железной дороги Бованенково - Сабетта на Ямале, поможет увеличить грузоперевозки по Северному морскому пути.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что считает строительство моста через Обь на Ямале важным инфраструктурным проектом региона.