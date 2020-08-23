В реконструкцию крупнейшего в ЯНАО аэропорта планируется вложить 11 млрд рублей

УРЕНГОЙ /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 23 августа. / ТАСС/. Реконструкция аэропорта Нового Уренгоя, крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), потребует вложений 11 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в воскресенье.

"Планируется вложение порядка 11 млрд рублей в новый терминал, реконструкцию взлетно-посадочной полосы", - сказал он. Губернатор добавил, что начало реконструкции аэропорта переносится на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

"По аэропорту в Новом Уренгое у нас произошла самая очевидная сдвижка. Объективно, по аэропортам и авиации пандемия нанесла самый сильный удар: никто не летал, упали все поступления и доходы. Наш инвестор попросил годовую отсрочку и мы пошли навстречу. И тот комплекс, который хотели начать в этом году, мы перенесли на следующий год", - добавил Артюхов.

Модернизация аэропорта Нового Уренгоя - первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. В 2019 году началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Проект предполагает усиление искусственного покрытия на перроне и рулежных дорожках, организацию стоянки самолетов, установку нового светосигнального оборудования.

Параллельно идет экспертиза проекта строительства нового пассажирского терминала площадью 18 тыс. кв. м. На первом этапе он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов. На привокзальной площади перед терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок вместимостью не менее 150 мест каждая.